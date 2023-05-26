أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن اليوم الجمعة، إذ يتراوح السعر بين 62 و64 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و74 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن»، أنّ زيادة أسعار الكتاكيت شيء إيجابي، إذ يدل ذلك على زيادة الطلب، ودخول دورات جديدة من الدواجن، بالإضافة إلى عودة مربي الدواجن للمنظومة، وبالتالي زيادة الكمية التي سيجري ضخها من الدواجن بالأسواق خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ هناك تراجعًا في أسعار الدواجن بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن البیضاء

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار الدواجن البیضاء، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 78 و80 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 67 و68 جنيهًا،، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت الیوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 9 و16 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 6.5 جنيه و7.5 جنيه.

أسعار البط الیوم

وسجلت أسعار البط المسكوفى عمر يوم، بين 30 و31 جنيهًا، فيما سجل سعر البط الفرنسي عمر يوم بين 12.5 و13 جنيهًا ونصف.