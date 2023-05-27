تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق والمحلات اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت، بالأسواق والمحلات، تراجعا ملحوظا نتيجة عدة أسباب يوضحها رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

تراجع أسعار الدواجن اليوم

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء تسجل اليوم السبت، هبوطا ملحوظا في الأسواق والمحلات، استمرارا لعدة أيام سابقة، وساهم تراجع القوة الشرائية من المواطنين بعد شهر رمضان المبارك، واستقرار العام الدراسي الحالي بالمدارس، في وفرة المعروض من الدواجن، ما أدى إلى انخفاضها.

أسعار الفراخ اليوم

أضاف «السيد»، أن سعر الدواجن البيضاء داخل المزرعة، تسجل اليوم السبت 62 جنيها، ويحصل عليها المستهلك من محلات بيع الطيور الحية بسعر 75 جنيها، ويبلغ سعر الدجاج البلدي في المزرعة 99 جنيها، والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات، فيما تسجل الدواجن الساسو 68 جنيها، وتباع للمستهلك بـ71 جنيها، كما يبلغ سعر الفراخ الأمهات 60 جنيها أرض مزرعة، وتباع داخل المحلات بسعر 69 جنيها.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر كيلو البانيه يتراوح بين 160 و170 جنيها، والشيش طاووق بين 155 إلى 160 جنيها.

وأوضح «السيد»، أن قطاع الدواجن ينتج 1.3 مليار دجاجة، بمعدل 3 ملايين وخمسمائة فرخة يوميا، كما يتم إنتاج البيض بمعدل يصل إلى 1.10 مليار.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأكد السيد، أن أسعار الكتاكيت في الاسواق تشهد اليوم هدوء ملحوظ فقد يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8.25 و9.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات، كما يتراوح سعر كتكوت «ساسو» بين 8.5 و9.5 جنيه، و«الساسو بيور» بين 9.5 و10.5 جنيه، ويتراوح سعر الهجين بين 7.5 و6.5 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

وعن أسعار الأعلاف اليوم، أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن سعر طن البادي 23% يبلغ 2250 جنيها وطن النامي 21% يسجل 22450 جنيها والناهي 19% يسجل اليوم 22350 جنيها.