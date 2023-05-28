بنك قناة السويس يطرح شهادة ادخار بعائد أسبوعي

كشف بنك قناة السويس، عن شهادة ادخار يطلق عليها اسم WEEKEND SAVER، لمدة 3 سنوات، وللأفراد الطبيعيين من فئة الشباب الخاصة بعملاء beyond، من 16 سنة وحتى 35 سنة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك قناة السويس، على شهادة ادخار WEEKEND SAVER، يكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.

أسعار العائد على شهادة WEEKEND SAVER

ويكون معدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة أي الـ3 سنوات، ويتم دفع العائد أسبوعيًا، وبالنسبة لسعر العائد 16% سنويًا.

ومن المميزات التي يقدمها بنك قناة السويس، أنه يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

الأوراق المطلوبة لشهادة WEEKEND SAVER

ويحتاج بنك قناة السويس من العميل للحصول على شهادة WEEKEND SAVER، بالنسبة للعملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، أما الجدد، مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.