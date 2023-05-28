«التموين»: طرح 1500 رأس عجول يوميا بفروع المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 1500 عجل على مستوى الجمهورية، لضخ اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو جرام بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومنافذ شركات الجملة في باقي محافظات الوجه القبلي والبحري.

اللحوم السودانية الطازجة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّها تستورد العجول السودانية حية، وفور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء البيطرين، ثم يتم ذبحها في أبو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين، وجار إتمام إجراءات التعاقد مع 6 مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم بخلاف دولة السودان تحسبا لأي تطورات في الأزمة السودانية ولتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت وزارة التموين، بأنّ الضخ في المجمعات الاستهلاكية يكون من 100 كيلو إلى 1000 كيلو جرام يوميا بحسب إقبال المواطنين مع العلم أنّ كل فرد من حقه شراء 2 كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى.

قريبا استيراد اللحوم من دولة جيبوتي

وتتابع وزارة التموين من خلال غرفة عمليات مركزية مشكلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية عملية ضخ طرح اللحوم للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى 2023، فضلا عن قرب استيراد اللحوم من دولة جيبوتي وفق المعلن من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.