إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، حيث جرى نقل المصابين إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ملابسات الحادث

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والسكان، ومرفق الإسعاف، قد تلقوا إشارة تفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في كفر الشيخ، جراء وقوع الحادث، بينما تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف وجرى نقلهم إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة والعلاج.

المصابون بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من نورا محمد، 33 عاماً، مصابة بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح بسيوني، 44 عاماً، مصاباً بجرح وكدمات وسحجات، وعبدالغني فتوح، شهرين، تحت الفحص والملاحظة الطبية، ورحمة فتوح،11سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عيد، 45 عاماً، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تم تحرير المحضر اللازم، جراء وقوع الحادث، وجاري إخطار جهات التحقيق.