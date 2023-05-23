علي جمعة عبر قناة الناس: نظرية التساوي تعتبر الإنسان مثل البقرة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر السابق، إن فلسفة التشيؤ تعتبر الإنسان شيء من الأشياء، ولا يوجد تكريم لبني آدم، الذي أمر الله الملائكة بالسجود له لتكريمه، يعتبروه شيء.

الإنسان في نظرية التساوي يعتبر مثل البقرة

تابع عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «مفيش أى تكريم للإنسان، فى نظرية التساوي، بيعتبروه زي البقرة والشجر والحجر، فمن هذا نشأ الطب التجريبي، اعمله سونار اعمله أشعة، إيه الفرق بقى بين الطبيب التجريبي والطبيب الحكيم، الحكيم كان يسأل المريض مالك فيه حاجة مزعلاك حاسس بإيه، لكن التجريبي بيعتبره زي البقرة والشجرة».

واستكمل: «عالم التشيؤ فلسفة اتوجدت مع التنويريين في القرن التاسع عشر، لكنها فشلت، لأن الإنسان استغرب نفسه، لكن أصبح الناس على طرفين، فيه ناس قالت مفيش إله ودول بتوع التشيؤ، وفيه ناس تاني بتقول فيه إله وعقيدة وتكريم للإنسان».

وفى رده هل سيحول الذكاء الاصطناعي الأجيال الراهنة إلى التشيؤ؟ أجاب: «دى معضلة متشابكة جدا، علماء الاجتماع يسموا الجديد بتاع 2005 بحرف (z)، وجيل 1995 سموه (ألفا)، وابتدوا يرصدوا كل صفات جيل، فجيل (z)، تقعد مع أي ولد ولا بنت، تلاقيه راسم الوش الخشب، وكأن الاتصال مفقود، ولا يوجد أي تعبير أو لغة جسد، ولما تقوله فاهمني، تلاقيه يقولك على كلمة مش فاهمها، ولا هي ولا اللي بعدها، فالجيل ده مندمج مع الذكاء الاصطناعي اندماج شديد».

انطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.