علي جمعة يكشف عبر قناة الناس عن فضل خواتيم سورة البقرة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك ثلاث أشياء بينت لنا فضل خواتيم سورة البقرة.

سورة البقرة لها فضل عظيم

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال لقاء عرضته قناة الناس، أن لها فضل عظيم، وقال إن الرسول أُوتى ثلاثًا ليلة أُسرى به: «الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وأنه يُغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا».

واستشهد بحديث عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ سمع صوتًا فرفع بصره إلى السماء، وكان معه جبريل عليه السلام، فقال جبريل: «هذا باب فُتح من السماء ما فُتح قط قبل الآن».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.