عاجل.. تعرف على أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 2355 جنيها

سجّل سعر الذهب أمس الأحد 28-5-2023 في الصاغة، خلال التعاملات المسائية بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2355 جنيهًا.

وفيما يلي نرصد سعر الذهب الآن في مصر، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرف التجارية، لأسعار الأعيرة خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بـ2691 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2355 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2019 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ 1570 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12بـ1346 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 18840 جنيه، للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1945 دولارًا أمريكيًا.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم في أبريل الماضي وفقًا لبيانات رسمية صدرت الجمعة الماضي، ما عزز من التوقعات بشأن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل.