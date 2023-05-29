مفاجآت سارة لموظفي الحكومة في شهر يونيو.. 12 يوما إجازة بأجر كامل

بعد أيام قليلة يحل علينا شهر يونيو 2023، حيث يحمل الكثير من البشائر والأخبار السارة التي يهتم بها المصريون، خاصة موظفي الحكومة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذين يتجاوز عددهم 5 ملايين موظف بجميع دواوين الجهاز والجهات والمصالح الحكومية.

إجازات بأجر كامل خلال شهر يونيو

ومن بين الأخبار السارة التي يحملها شهر يونيو لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إجازات كثيرة ومتنوعة بأجر كامل يحصل عليها الموظفون خاصة في النصف الثاني من هذا الشهر، حيث يحل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تزامن ذلك مع إجازة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازات عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

ويحصل موظفو الحكومة، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقوانين العمل والهيئات والجهات الحكومية والكوادر الخاصة، على إجازات بأجر كامل من الأجر الوظيفي لكل موظف حسب درجته الوظيفية، في مناسبات الأعياد والمناسبات الوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنشر بالجريدة الرسمية عقب صدور القرار خلال 24 ساعة من صدور القرار.

وفي إطار ذلك يحصل موظفو الحكومة على إجازات عيد الأضحى المبارك أيام الثلاثاء 27 يونيو 2023 بمناسبة وقفة عرفات، والأربعاء والخميس والجمعة 28 و29 و30، إضافة إلى يوم آخر هو السبت لكنه سيكون الأول من يوليو 2023.

ويضاف إلى الـ4 أيام عيد الأضحى خلال شهر يونيو القادم، التي يحصل عليها موظفو الحكومة إجازة بأجر كامل، 8 أيام أخرى هي الإجازات الأسبوعية الرسمية خلال شهر يونيو، وهي أيام الجمعة والسبت 2 و3 يونيو، و9 و10 يونيو و16 و17 يونيو و23 و24 يونيو، ليصبح إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية بأجر كامل التي يحصل عليها موظفو الحكومة في شهر يونيو 12 يوما مدفوعة الأجر.