هل توجد إجازات رسمية للموظفين والطلاب في النصف الثاني من شهر مايو؟

يتساءل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات عن الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب في النصف الثاني من شهر مايو، وذلك بعد آخر إجازة حصل عليها الموظفون وطلاب المدارس وكان بمناسبة عيد العمال يوم الخميس 4 مايو الجاري.

عطلات أسبوعية رسمية

ووفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الحكومي، وقانون العمل 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن الفترة المتبقية من اليوم الثلاثاء 16 مايو إلى الأربعاء 31 مايو 2023، لن يوجد بها أي إجازات رسمية لمناسبات وطنية أو دينية وتقتصر فقط على العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون وهي أيام الجمعة والسبت، بالقطاعين الحكومي والخاص.

إجازات شهر مايو 2023

وتقتصر الإجازات الرسمية في شهر يونيه 2023 على يوم 30 يونيه بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه 2013، ومن المتحمل أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتمادها إجازة رسمية يوم الخميس 29 يونيه بدلا من الجمعة 30 يونيه.

توضيح من قانون الخدمة المدنية

جدير بالذكر أن مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حددت عدد أيام الإجازات الاعتيادية السنوية التي من حق أي موظف حكومي الحصول عليها خلال العام، والمحددة بـ 21 يوما لمن مر عليه عام ميلادي من تاريخ استلامه للعمل رسميا.

وكان شهر مايو الجاري، شهد حصول المصريين على إجازة رسمية واحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق سنويا الأول من شهر مايو، لكن قرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازات القومية والدينية التي يتصادف وجودها في أول الأسبوع الى يوم الخميس التالي، كان سببا في ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الاثنين 1 مايو الى يوم الخميس 4 مايو من نفس الشهر الجاري.