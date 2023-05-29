تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين.. والأوقية تسجل 1950دولارا

تراجع الذهب قرب أدنى مستوى خلال شهرين، واستقر دون 1.950 دولار للأوقية اليوم، وظل قريبًا من أدنى مستوى له في شهرين، متأثرًا برهانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية المتشددة والأخبار عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعليق حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار

وبحسب موقع ترينيدينج إيكونومي، توصل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتعليق حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وأعربوا عن ثقتهم في أنّ الديمقراطيين والجمهوريين سيدعمون الصفقة.

الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار

وفي الوقت ذاته، عزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتقوم الأسواق الآن بتسعير فرصة أكبر بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يونيو، وهو تحول عن التوقعات السابقة للتوقف المؤقت في دورة التضييق، ويعتبر الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار، إذ إنّ أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، ما يضعف جاذبيتها.

أسعار الذهب فى مصر

ومحليا، سجل الذهب عيار 24 نحو 2697 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2360 جنيهًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 لنحو 2360 جنيها.