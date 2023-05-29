قوات أمن الحدود الهندية تسقط طائرة باكستانية دون طيار في البنجاب

أعلن مسؤولون في الهند، اليوم، إسقاط قوات أمن الحدود طائرة باكستانية دون طيار، يشتبه في أنّها تسللت إلى الجانب الهندي، قرب الحدود الدولية في قطاع أمريتسار بمنطقة البنجاب.

وقال المسؤولون - حسب ما نقلت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنّ قوات أمن الحدود فتحت النار على الطائرة بعد سماع أصوات صاخبة في قرية دانوي خورد بالمنطقة مساء أمس بالتوقيت المحلي للبلاد.

يذكر أنّ منطقة البنجاب تشترك في جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود، وأصبحت الطائرات دون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة، مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربعة الماضية.