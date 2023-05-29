مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدل تشغيل خلال الموسم الجاري

شهد مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ استقبل مطار الغردقة ما يقرب من 3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

وشهد مطار شرم الشيخ الدولي 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28%، مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري.

مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدل تشغيل بالمطارات السياحية

وفي نفس السياق، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية البالغ عددهم 4000 مشارك من حوالي 81 دولة من كبار رجال الأعمال و شركاء التنمية الأفارقة.

حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدره المجلس الدولى للمطارات «ACI» حول أداء صناعة الطيران في إفريقيا خلال عام 2022 وهو ما يعد إنجازًا لقطاع الطيران.

وحصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات ACI ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب، وفقا للأعداد المتزايدة للركاب والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشى مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب 7.5 مليون راكب سنويًا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 13 مليون راكب سنويًا للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم موازى للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات.

مطار الغردقة يحصل على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب

جدير بالذكر أن، مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب و الطائرات للشهر الثالث على التوالي بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الي نجاحه في اعتماد و تجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق اعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطةالطيران المدني المصري ECAA .