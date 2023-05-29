شهد سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 29-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، وجاء الأقل في الشراء بـ 7.95 جنيه وذلك بالمصرف المتحد والأعلى 8.24 جنيه في أبوظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 8.23 و8.26 جنيه والأقل في البيع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الاثنين 29-5-2023 في البنوك المصرية، ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.22 جنيه و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، للشراء 8.20 جنيه و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، للشراء 8.20 جنيه و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، للشراء 8.03 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بالنسبة للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.