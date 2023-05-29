«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية.. وطقس حار على القاهرة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بكتل هوائية شمال البلاد، قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يشعرنا بانخفاض بدرجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن أمس وأول أمس، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ربيعية ودافئة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «صباح الخير يامصر»، أنّه وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 لـ22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة أنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا زالت تشهد بعض البرودة خلال فترات الليل، خاصة وأنّ درجات الحرارة الصغرى من 18 درجة مئوية لـ19 درجة مئوية.

هدوء سرعات الرياح

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح ستهدأ تماما وتقل عن الأيام الماضية، ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة، كما أنّ نشاط الرياح لن يكون ملموسا بشكل كبير اليوم، وسينحصر في بعض المناطق بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة بجنوب الصعيد فقط.