«الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد استقرار الطقس، موضحة أنه بداية من الغد الاثنين سوف تنتهي ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس السبت.

وبيّنت الأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي، تفاصيل استقرار الأحوال الجوية، والذي سيكون بدءا من الغد إذ ينحسر نشاط الرياح على محافظات جنوب الصعيد، ولكن بشكل أقل كثيرا من اليوم وأمس، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 15-17 كم في الساعة ولن تكون مثيرة للرمال والأتربة، وترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار توقعات سقوط الأمطار على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد حتى منتصف الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة الاثنين 29 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة الثلاثاء 30 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

درجات الحرارة الأربعاء 31 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.