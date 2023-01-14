صفاء أبو السعود: إدماج ذوي الهمم مع المجتمع مفيد ويعطيهم طاقة إيجابية

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إنها حريصة دائمًا على مشاركة مركز الحفني لتنمية المواهب، كونهم يقدمون رسالة إنسانية كبيرة، مشيرة إلى أن التواصل مع ذوي الهمم شئ كبير جدًا وهام، تعطيهم طاقة إيجابية، إضافة إلى الطاقة الإيجابية الصادرة عنهم للمحيطين بهم.

إدماج ذوي الهمم بالمجتمع أمر هام ومفيد

وأضافت «أبو السعود»، في حوارها على هامش مشاركتها في حفل ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد الموسيقى، أن اندماج ذوي الهمم مع المجتمع وحبهم للموسيقى وحركتهم عليها تعطيهم طاقة إيجابية كبيرة، لهم ولمن حولهم، لافتة إلى أن خروج هذه الطاقات بهذه الصورة الإيجابية تجعل المجتمع يستفيد بأكمله.

ذوي الهمم يتعاملون بطيبة ونقاء

وكشفت عن حرصها على المشاركة في فعاليات ذوي الهمم ترجع إلى كون ذوي الهمم يتعاملون بنقاء وطيبة دون مجاملات ويحبون دون نفاق، متابعة «ذوي الهمم عندهم نقاء وعندهم إخلاص وبساطة، وببقى مبسوطة وأنا بشتغل معاهم، وواثقة أنهم لا يجاملوا، ودايما ذوي الإعاقة يقولوا كلمة الحق».

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود إلى أنها تشارك بالعديد من اللجان الخاصة بذوي الإعاقة ترى بهم مهارات خرافية منهم أطفال لديهم قدرة هائلة على العزف والغناء، رغم الإعاقات الجسدية بالسمع والنظر، لافتة إلى أن مهاراتهم تفوق الأشخاص العادية وتستحق التقدير وتستحق أن يُقدم لهم الرعاية.