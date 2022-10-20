صفاء أبو السعود: سعيدة بالتكريم وسط عدد كبير من الموسيقيين الكبار

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن سعادتها الكبيرة لتكريمها بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، ويقام المهرجان من الفترة 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.

صفاء أبو السعود تعبر عن سعادتها لتكريمها من مهرجان الموسيقي العربية

وقالت صفاء أبو السعود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تنظيم حفل الافتتاح لمهرجان الموسيقى العربية اليوم خرج في أبهى صورة، وأنها سعيدة بالتكريم وسط عدد كبير من الموسيقيين الكبار اللذين عملت مع معظمهم على مختلف السنوات، متمنية مزيدا من الازدهار والتقدم للمهرجان.

تكريم 16 رمزا من مهرجان الموسيقي العربية

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقي العربية 16 رمزا ممن أسهموا بجهودهم في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من العرفان بالجميل، وكرمهم كلٌ من نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية.

شبكة تليفزيون الحياة تنقل مهرجان الموسيقي العربية حصريا

وبدأت شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.