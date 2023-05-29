رئيس «تسويق السياحة»: تخفيضات للتشجيع على زيارة الأقصر في الموسم الصيفي

أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، محمد عثمان، أنّ الموسم السياحي الشتوي الذي انتهى منذ أيام، يعتبر من أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ أكثر من عقد من الزمان، إذ تخطت نسب الإشغال 80% في الفنادق العائمة والثابتة، كما أنّ الفنادق العائمة حققت أعلى معدل إشغال، الذي تجاوز 150 فندقًا عائمًا، بنسبة قاربت على الـ100%.

وتابع، أنّ معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، شهدت زيارة أكثر من 33 ألف سائح من مختلف الجنسيات، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، مدفوعة برحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.

تخفيض أسعار التذاكر لتشجيع السائحين

وأشار «عثمان» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ أبرز الجنسيات التي زارت المعبد كانت؛ الإسبانية والأمريكية والنيوزلندية والهولندية والألمانية والهندية والفرنسية، بالإضافة إلى العرب والمصريين، مؤكدًا أنّ وزارة الآثار والسياحة وهيئة تنشيط السياحة، قدمت مجموعة من الحزم والتسهيلات، وتخفيضات في أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية، في الموسم الصيفي، موضحًا أنه برغم الطقس السيئ الذي تعرضت له الأقصر خلال هذا الأسبوع، إلا أنه لم يؤثر على نسب التدفقات السياحية إلى المناطق الأثرية، تحديدًا معبد الكرنك.