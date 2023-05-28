ضبط 9 أطنان قمح بلدي قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ

تمكن رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من القمح، فى أحد الأكمنة، قبل تهريبها خارج المحافظة.

ضبط 9 أطنان و285 كيلو قمح بلدي

وضبطت مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، سائق سيارة نقل، ومقيم بمحافظة الغربية، وبحوزته 9 أطنان و285 كجم قمح بلدي، أثناء محاولة مروره بكمين القرضا طريق «كفر الشيخ - طنطا».

تم التحفظ على المضبوطات بمطحن كفر الشيخ، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.