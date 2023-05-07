كيفية التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. اعرف التخصصات المطلوبة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، العام الماضي، بالتزامن مع قمة المناخ، ونظرا للنجاح الذي حققته المبادرة، ومساهمتها في إنتاج مشروعات تساهم في الحد من التغيرات المناخية، يستمر العمل بها حتى هذا العام، في دورة ثانية لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن للأفراد والمؤسسات الأهلية والخاصة التقدم للمبادرة، إذ أن التسجيل متاحا حتى نهاية مايو الجاري، وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على النحو التالي:

كيفية التسجيل في المبادرة

- زيارة موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من هنــــــا.

- اضغط على كلمة «تسجيل»

- انشئ حسابك الخاص بملء البيانات التالية:

الفئة: بمجرد النقر عليها تظهر له قائمة من المشروعات اختر منها ما يناسب مشروعك.

اسم الجهة.

اسم المنسق رباعي.

رقم الهاتف المحمول.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

النوع.

المسمى الوظيفي.

البريد الإلكتروني.

- عقب إتمام ملء البيانات سوف يرسل إليك رمز لتحقق على بريدك الإلكتروني الذي قدمته، وعليك إخالة في الخانة المخصصة له، لإتمام التسجيل.

معايير تقييم المشروعات المقدمة وفروعها

يتم تقييم المشروعات وفقاً لـ5 معايير بالإضافة إلى معيار آخر مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

وتشمل فروع الجائزة التخصصات الآتية:

الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، والزراعة المستدامة، والمباني الخضراء والمياه، النقل المستدام والمدن الذكية المستدامة والاقتصاد الدوار والسياحة المستدامة، وسلاسل الامداد الخضراء، وإدارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية، والملابس والموضة المستدامة والمواد الحيوية، وترميم واستعادة النظام الايكولوجي وغيرها.