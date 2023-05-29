محافظ أسوان يكافئ عمال مدرسة لتنظيف مقار لجان الامتحانات

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لكل من منصور عبدالعزيز، ومصطفى عبده عمال خدمات المعاونة بالمدرسة الفندقية المتقدمة تقديرًا لجهودهم المتميزة في تجهيز وتنظيف لجان الامتحانات للدور الثاني، مؤكدًا تجهيز المقار الامتحانية والإستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلى الالتزام بالجدية والإنضباط داخل اللجان، وحسن معاملة.

تفقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جاء ذلك خلال تفقد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى الحالي بمدرستى الفندقيه المتقدمة نظام خمس سنوات، والتى تضم 197 طالب وطالبة داخل 12 لجنة، وأيضاً مدرسة أسوان الثانوية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات، والتى تضم 236 طالب وطالبة داخل 17 لجنة، ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأوضح محافظ أسوان أن طلاب الدبلومات الفنية عددهم 16 ألف و 312 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، وأيضاً طلاب مدرسة كمال نوبى للتعليم المزدوج تجاري مزدوج بإجمالى 56 طالب وطالبة، وتم تذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يومياً لضمان التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعه لتسهيل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

إجراءات تعليم أسوان بالامتحانات

وأوضح أنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام 3 سنوات، و 7 لجان صناعى إعداد مهنى، ولجنة صناعى نظام 5 سنوات، و 19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات، ولجنتان فندقى نظام 3سنوات، ولجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات، و 4 لجان زراعى نظام 3سنوات، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم 23 لجنة بإدارة أسوان، و 5 لجان بإدارة دراو، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة، و 12 لجنة بإدارة كوم أمبو، و 22 لجنة بإدارة إدفو، لافتاً إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع 40 إستراحة من بينهم 7 إستراحات بإدارة أسوان، و 8 إستراحات بإدارة نصر النوبة، و 3 إستراحات بإدارة دراو، و 9 إستراحات بإدارة كوم أمبو، و 13 إستراحة بإدارة إدفو حيث تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها، وبوتاجازات، وتليفزيونات، وثلاجات، ومراوح، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.