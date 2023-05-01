محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للوافدين من السودان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في زيارة ميدانية، الموقف البري الدولي في كركر، في إطار متابعة الخدمات المتنوعة المقدمة للوافدين من دولة السودان، وسط ترديد عبارات الشكر من العائلات السودانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر.

التعامل بجدية مع أزمة السودان

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة تعاملت معها بكل جدية واهتمام تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية، حيث يتم التدخل السريع لتقديم الخدمات المتعلقة بتنقلات واحتياجات المعيشة للوافدين بداية من معبر أرقين الدولي وحتى نقاط تحركهم تجاه القاهرة والمحافظات الأخرى، طبقا لرغباتهم سواء من الموقف البري الدولي بكركر، أو من محطة السكك الحديدية أو من مطار أسوان الدولي أو موقف الأقاليم للسيرفيس دون أي استغلال.

محافظ أسوان يتفقد حافلات الوافدين

وأثناء الجولة الميدانية للواء أشرف عطية، تفقد الحافلات والأتوبيسات التي تقل الأسر والعائلات والمواطنين القادمين من السودان، وأيضاً منطقة الخدمات بالموقف البري الدولي بكركر التي تقدمها محافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمديريات الخدمية والجهات المختصة، وخاصة في نقاط التجمع والإجلاء للقادمين من السودان الشقيق، سواء كانوا من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات الأخرى.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ملحمة العمل لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدني والمديريات والجهات المعنية مما ساهم في تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول، حيث تم توفير أطقم من الأطباء والتمريض مدعمين بعدد من العيادات المتنقلة والثابتة لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسي للوافدين، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصري وشباب المتطوعين.

دعم الموقف البري في كركر بأسوان

وأوضح أنه تم دعم الموقف البري بكركر بغرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة، بجانب الانتظام في أعمال التطهير والتعقيم، وأيضا مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية والسلع الغذائية، بالإضافة إلى السيطرة من إدارات المرور والمواقف على حركة دخول وخروج سيارات السيرفيس والأتوبيسات، وهو الذي توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة.