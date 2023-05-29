تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 في الصاغة.. وعيار 12 بـ1343 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات بقيمة 5 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا، وعيار 24 الأكثر نقاء، وعيار 18، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2350 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 في الصاغة، شهد تراجعًا في بداية التعاملات اليوم، ويمكن التعرف على أسعار الأعيرة في السطور التالية بحسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2686 جنيهًا، بدلًا من 2691 جنيهًا في ختام أمس، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2350 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2014 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1567 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1343 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب اليوم، بـ18800 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1945 دولارًا أمريكيًا.