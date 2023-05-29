المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، قرارًا بمعاقبة «ح. ر. ش» عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

الاتجار في مخدر الحشيش

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.