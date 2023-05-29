نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسوان.. وموعد إعلان الأوائل

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للمدارس العامة والرسمية اللغات والمكفوفين والصم وضعاف السمع والإعدادية المهنية.

ومن المقرر إعلان أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد حساب نسبة النجاح بكل الإدارات التعليمية وتحديد الأوائل، عقب تصحيح ورصد استمر لأكثر من أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان، بلغت نسبة النجاح بها للمدارس المختلفة كالتالي:

- نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية العامة بلغت 75.83%.

- نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت 72.2%.

- نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين بلغت 100%.

- نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية بلغت61 %.

تحليل نتائج الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان، أنه جرى إجراء تحليل شامل للنتائج قبل إعلانها للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتي تتناسب مع مستواه الحقيقي في التحصيل الدراسي، وعدم وجود أي حالات غش جماعي، وتوزيع المتفوقين والأوائل لعدة إدارات تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس من هنا حيث يكتب الطالب اسمه رباعيا أو رقم الجلوس ليظهر الاسم ونتيجة الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية والمدرسة، وتوزيع الدرجات للمواد الفرعية والرئيسية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بمحافظة أسوان لهذا العام 27 ألفا و334 طالبا، نجح منهم 20 ألف و728 طالب وطالبة، بينما من لهم الحق بدخول امتحانات الدور الثاني 6 آلاف و606 طلاب.