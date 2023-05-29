«تعليم الدقهلية»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس

قال ناصر شعبان، وزير وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن المديرية تستعد لبدء رصد ومراجعة درجات الطلاب في المرحلة الإعدادية، وسيجري إتاحتها على موقع المديرية يوم الخميس المقبل، الموافق 1 يونيو.

انتهاء تصحيح 90% من امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من 90% من امتحانات الشهادة الإعدادية، وينتهي التصحيح منها صباح الغد، استعدادًا لإعلان النتيجة للطلاب يوم الخميس 1 يونيو.

استعدادات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار إلى أن عملية التصحيح لازالت مستمرة بسبب استمرار التصحيح في مادة العلوم، ومن المقرر أن ينتهي التصحيح غدا.

و أضاف«شعبان» وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن المديرية بدأت تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية منذ يوم الاثنين 15 مايو لمادة اللغة العربية، وتستمر عملية التصحيح، و ما أن تنتهي ليجري الإعلان عن النتيحة يوم الخميس 1 يونيو.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية بدأت يوم السبت 13 مايو، واستمرت لمدة أسبوع لتنتهي يوم السبت 20 مايو، وأداها نحو 125 ألف طالب، جرى توزيعهم على 583 لجنة.