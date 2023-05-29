تجديد حبس تشكيل عصابي في عين شمس.. انتحلوا صفة رجال شرطة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة متخذين من دائرة قسم شرطة عين شمس، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

وطلبت النيابة العامة، من المباحث سرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

المتهمون: «بنمثل إننا رجال شرطة»

وخضع المتهمون لتحقيقات النيابة العامة، والتي وجّهت لهم تهمة السرقة وانتحال صفة رجال الشرطة، واعترفوا خلال التحقيقات تفصيليًا بنشاطهم غير المشروع بعد مواجهته بالكاميرات الموجودة في مكان البلاغ، وبدأ المتهمون الاعتراف بأنهم قاموا بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بمنطقة شرطة عين شمس، وذلك بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية البلاغ

وأفادت النيابة العامة بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبطت 3 متهمين بمنطقة عين شمس، بتهمة سرقة مواطن، واعترافوا خلال التحقيقات بتكوينهم تشكيل عصابي لممارسة نشاطهم الإجرامي، وانتحلوا صفة رجال الشرطة لتسهيل النصب والسرقة، وبالتفتيش عثر بحوزتهم على طبنجة صوت وجهاز لاسلكي وأظرف لذات الطبنجة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

عقوبة انتحال صفة

وقال المحامي، سمير عبد العظيم، إنّه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهمين على جريمتين الأولى انتحال صفة رجال الشرطة، وفقًا للمادة 155 من قانون العقوبات والتي نصت على «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وحسب ما أضاف عبد العظيم فإن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على، «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».