كايروكي تتصدر يوتيوب بـ3 أغاني من ألبومها الجديد: «تارنتين» بالمركز الأول

تعيش فرقة كايروكي حالة من الانتعاشة الفنية، بعد طرح الألبوم الجديد منذ يومين، عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد نجاح مسلسل «ريفو» الذي عرض مؤخرًا عبر منصة «Watch it» ولقي تفاعلًا من الجمهور.

أغنية «تارنتين»

وتصدرت فرقة كايروكي، تريندات موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واحتلت الثلاث المراكز الأولى بأغاني من ألبومهم الجديد، وجاءت في المركز الأول أغنية «تارنتين»، من كلمات أمير عيد ومروان بابلو، وألحان وتوزيع كايروكي، وإنتاج موسيقي وميكساچ شريف مصطفى.

أغنية «جيمس دين»

واحتلت المركز الثاني في تريند «يوتيوب»، أغنية جيمس دين، التي جاءت من كلمات أمير عيد، وألحان وتوزيع كايروكي، إنتاج موسيقي وميكساج شريف مصطفى، مساعد إنتاج موسيقي أحمد متري.

أغنية «بسرح و اتوه»

وجاءت في المركز الثالث، أغنية «بسرح واتوه»، ومن كلمات محمد شافعي، وألحان و توزيع كايروكي، إنتاج موسيقي شريف مصطفى، وميكساچ محمد صقر، مساعد إنتاج موسيقي أحمد متري.

من هي فرقة كايروكي

جدير بالذكر أنَّ فرقة كايروكي بدأت بشكل رسمي في 2003، وهي الآن تضم 5 أفراد هم أمير عيد، وشريف هواري، وتامر هاشم، وآدم الألفي، وشريف مصطفى، كما اشتهرت الفرقة من خلال أغنية «يا الميدان» بالاشتراك مع عايدة الأيوبي، وحقق عام 2012 ألبومهم «وأنا مع نفسي قاعد» نجاحًا غير متوقع إذ أصبح من الأعلى مبيعًا على مستوى مصر.