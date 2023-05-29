محمد رمضان «نمبر 5» في شباك التذاكر بفيلم «هارلي»

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعود به إلى السينما بعد غيابٍ لعدم سنوات، فيما يجمعه العمل بالفنانة مي عمر، إذ شهد الفيلم تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، ويتراجع ترتيبه بين الأعمال المنافسة.

وقال «الدفراوي»، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، حقق في شباك التذاكر، أمس الأحد، 51 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الخامس، فيما تجاوزت إجمالي الإيرادات منذ طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، نحو 35 مليون جنيه.

أبطال فيلم هارلي

جمع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

محمد رمضان يُشارك في عيد الأضحى بـ«ع الزيرو»

وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو»، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويُشارك في بطولته نيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، حيث يجسّد من خلال الأحداث شخصية حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چي في مصر.