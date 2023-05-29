مستشار وزير العدل: نعمل على تطوير خدمات الشهر العقاري في المحافظات

أكد المستشار خالد النشار مستشار وزير العدل لشؤون التخطيط، أن الوزارة تعمل على مدار الفترة الماضية على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقاري، وكذلك تطوير مصلحة الطب الشرعي والسجل العيني.

وقال «النشار» إنّ الوزارة سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية ضمن الخطة المتكاملة لانتقال الحكومة، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة العدل لإتمام عملية الانتقال.

وأضاف أنه نظرا للظروف الاقتصادية فإنه تم خفض نسب المشروعات التي تقوم بها وزارة العدل لنحو 50% عن المخطط له، مشيرا إلى أنّ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، جار العمل عليها ومن بينها ميكنة الشهر العقاري على مستوى المحافظات.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وشدد مستشار وزير العدل لشؤون التخطيط ،على حرص الوزارة على تنفيذها دورها في إطار رؤية الحكومة وخطة الدولة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقسة مشروع موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعامي 2023-2024، وتساءل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول التقسيم الاقتصادى فيما يتعلق ببند الإيرادات المتنوعة، وتشمل هيئة أبنية المحاكم، وكذلك انخفاض الأصول الثابته للعام المالي الجديد.

ورد المستشار خالد النشار قائلا إنّ وزارة العدل حريصة على تجديد مبانى المحاكم المتهالكة وفقا لدراسات جدوى.