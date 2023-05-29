حيثيات الحكم على المتهم بدهس الطفل يوسف.. «رعونة وإهمال وعقاب مستحق»

فنّدت محكمة جنح الطفل في الأميرية، حيثيات حكمها بالدرجة الأولى على المتهم بدهس الطفل يوسف نجل الإعلامية رضوي العوضي في منطقة التجمع الأول، والتي قضت فيه بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

سماع طلبات النيابة

وجاء في حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 240 لسنة 2023 جنح الطفل بالقاهرة، أنّه بعد سماع طلبات النيابة العامة والخبيرين والمتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، كانت النيابة العامة قد اتهمته أنه في 19 من شهر يناير من العام الجاري بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وحال كونه طفلًا جاوز الخمس عشرة سنة ولم يجاوز سنة الثمانية عشرة عامًا تسبب خطأ في إصابة المجني عليه يوسف أحمد عبدالحميد.

قاد سيارة برعونة

وأضافت حيثيات المحكمة، أنّ المتهم قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم إتباعه للقوانين واللوائح فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت حيثيات المحكمة، أنّه حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما هو ثابت من محضر جمع الاستدلالات ورود بلاغ من الأمن الإداري بمدينتي، مفاده وقوع حادث تصادم بحي مدينتي دائرة قسم التجمع الأول.

وبالانتقال من قبل محرر المحضر وبفحص البلاغ تبين اصطدام قائد السيارة رقم «أ ب ق 3484» ملاكي، قيادة المتهم جهاد أشرف سيد أحمد بالمجني عليه يوسف أحمد عبدالحميد والذي تم نقله إلى مستشفى بدر.

وبسؤال عمرو محمد عبدالحميد بكر سائق بالجامعة الأمريكية، بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنّه كان بالقرب من مكان الحادث وعقب سماع صوت الحادث توجه إليه وأبصر المجني عليه ملقى أرضا وسمع أحد الأشخاص يقول للمتهم إنّه كان يسير بسرعة زائدة 120 كيلومترا، وأنّه كان يريد اللحاق به لتحذيره من السرعة الزائدة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم جهاد أشرف سيد بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه.