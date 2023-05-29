ما موعد سفر حجاج قرعة الجمعيات الأهلية 2023؟.. «التضامن» تجيب

موعد سفر حجاج قرعة الجمعيات الأهلية 2023، يعد من أكثر الأمور التى تشغل أذهان المواطنين الفائزين في القرعة الإلكترونية، التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة، والبالغ عددهم 22 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، إذ بلغت نسبة السيدات 58%، أما نسبة الذكور من بين المتقدمين بلغت 42%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

موعد سفر حجاج قرعة الجمعيات الأهلية 2023

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد سفر حجاج قرعة الجمعيات الأهلية 2023، سيكون أول يونيو المقبل، وستقوم الوزارة بإعلان جدول مواعيد السفر لجميع الفائزسن بالقرعة، على أن يتم مد مهلة أسبوع لإتمام أوراق السفر.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت عدد من الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، منها: «تصاريح السفر، تقرير طبي معتمد ومختوم، شهادة صحية مدرج بها التطعيمات، 10 صور شخصية حديثة».

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وفرت عددا من التيسيرات للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، والتي تتمثل في:

- إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

- توفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية. - تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.

- توفير أتوبيسات مكيفة، لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك.