مصادر: وصول 4 بواخر محملة بـ210 آلاف طن قمح روسي إلى مصر

كشفت مصادر مطلعة عن وصول 4 بواخر محملة بـ210 آلاف طن قمح روسي لصالح وزارة التموين، إلى مواني سفاجا ودمياط والإسكندرية، وأنه يجري تفريغهم بصوامع المواني حاليا كترانزيت من أجل توزيعها على المحافظات.

شحنات القمح الروسي

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن البواخر جميعها محملة بشحنات من القمح الروسي، كالتالي:

- باخرة محملة بكمية 63 ألف طن وصلت لميناء سفاجا.

- باخرة محملة بكمية 63 ألف طن وصلت لميناء دمياط.

- باخرتان محملتان بـ42 ألف طن لكل منهما وصلتا لميناء الإسكندرية.

وكشفت المصادر عن وجود شحنات وبواخر قمح روسي أخرى ستصل 31 مايو بحمولة 145 ألف طن من القمح، فضلا عن تعاقدات أخرى أتمتها وزارة التموين من المقرر لها أن تصل خلال شهر يونيو الجاري بإجمالي حمولة 600 ألف طن من القمح الروسي.

شحنات قمح من أوكرانيا ورومانيا

ونوهت المصادر، بوجود باخرتين بحمولة 120 ألف طن قمح روسي، بدأتا في الشحن نحو مصر وسيتم وصولهما خلال 20 يوما، فضلا عن شحنة 120 ألف طن قمح روماني متعاقد عليها سيتم وصولها في الفترة من 10 إلى 30 يونيو المقبل.

وتستقبل وزارة التموين حاليا، القمح المحلي من المزارعين على مستوى المحافظات، مع سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة فقط من بدء التوريد بقيمة 1500 جنيه سعر إردب القمح.