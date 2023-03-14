أسعار القمح تستعد لمزيد من التراجع عالميا بعد تمديد اتفاق الحبوب الروسي

تتقرب أسعار القمح العالمية المزيد من التراجع تزامنا مع تجديد اتفاق الحبوب الروسي اليوم، ونقلت وكالة الأنباء الروسي «تاس» عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما، وهو الاتفاق الذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية.

تراجع الأسعار لأدنى مستوى في 18 شهراً

وتراجعت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة إلى أقل من 6.8 دولار للبوشل «27 كيلو تقريباً» خلال مارس الجاري، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، حيث أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن المعروض من كبار المنتجين في العالم سيزداد.

من المتوقع أن تبيع روسيا، وهي أكبر دولة مصدرة للقمح، ما يصل إلى 60 مليون طن من القمح في الأسواق الخارجية في عام التسويق الحالي، وفقًا لخطاب الرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية في البلاد.

اتفاق الإفراج عن شحنات الحبوب الأوكرانية

وحصدت روسيا رقمًا قياسيًا بلغ 153.8 مليون طن من القمح في عام 2022، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى العملاء الدوليين لتفريغ الصوامع قبل المحصول الجديد، كذلك توقعت أوكرانيا أن يكون الإنتاج قوياً في العام التسويقي المقبل، حيث كان محصول القمح الشتوي الحالي أكبر من المتوقع.

من المتوقع تداول القمح عند 6.41 دولار للبوشل بنهاية الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين في منصة «تريدينج إيكونوميكس»، كما تتوقع المنصة أن يتم التداول عند 5.81 دولار في غضون 12 شهرًا.

وكانت روسيا وأوكرانيا عقدتا اتفاقا بوساطة من تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي للإفراج عن شحنات الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن، لتهدئة أسعار الغذاء العالمية.