نائب محافظ المنيا: ضبط 4 سيارات محملة بـ81 طن قمح دون تصريح

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بشونة سمالوط المركزية بمدينة سمالوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

جاء ذلك بحضور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح.

فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة

واستمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة، إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، وحتى إصدار بيان بالوزن وكافة التفاصيل، كما تابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة، والتقى كذلك بالمزارعين أثناء توريدهم لمحصول القمح، ووجه لهم الشكر لتعاونهم مع أجهزة الدولة في أعمال التوريد.

ضبط سيارات محملة بالقمح

وأثناء الجولة الميدانية لنائب محافظ المنيا بمركز سمالوط لمتابعة عملية التوريد، تم ضبط 4 سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنها محملة بمحصول القمح ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة، ووجه نائب المحافظ بإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان ردة على الطريق الدائري بسمالوط، ووجه نائب المحافظ بفحص أوراقها مع مباحث التموين، وتم ضبط سيارة بها 2 طن و50 كيلو دقيق بلدي مدعم بهدف الاحتكار على طريق شوشة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.