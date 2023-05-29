أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان.. من 3 إدارات تعليمية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان عقب اعتمادة نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 75.83% للشهادة الإعدادية العامة.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

وكان عدد أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان، الذين أعلنوا اليوم 9 طلاب بينهم 7 طلاب تابعين لإدارة إدفو التعليمية وطالب بإدارة أسوان التعليمية وطالب بإدارة كوم امبو التعليمية.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان، كان بينهم 6 طالبات و5 طلاب ينتمون لعدة مدارس إعدادية عامة بإدارات أسوان وإدفو وكوم امبو التعليمية، وجميعهم حصلوا على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة من 280 درجة بنسبة نجاح 100% بالمواد الفرعية والرئيسية.

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان كالتالي:

- شهد عاطف حسبن عبد الرحيم من مدرسة سلامون الإعدادية بإدارة كوم امبو التعليمية، الأول مكرر.

- مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، مدرسة أحمد إبراهيم عيد الإعدادية بإدارة إدفو التعليمية الأول مكرر.

- مريم محمد ربيع متولي بمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية، الأول مكرر.

- لجين محمود محمد عبد القادر بمدرسة منطقة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة إدفو التعليمية الأول مكرر.

- نور عمر أحمد مصطفى بمدرسة منطقة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة إدفو التعليمية.

- كريم أشرف فكري أحمد بمدرسة عزبة المصري الإعدادية، بإدارة إدفو التعليمية، الأول مكرر.

- منة الله جابر عابدين جمعة، بإدارة إدفو التعليمية الأول مكرر، بمدرسة عزبة تلي الإعدادية للتعليم الأساسي.

- ملك حسين محمد سليم بكري، بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة إدفو التعليمية الأول مكرر.

- عمرو أحمد مصطفى سيد، بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر، بإدارة أسوان التعليمية الأول مكرر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا حيث يكتب الطالب اسمه رباعيا أو رقم جلوسه لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 واسم المدرسة والغدارة التعليمية التابع لها والمدرسة.

اعتماد الشهادة الإعدادية المهنية

كما اعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للصم وضعاف السمع بنسبة النجاح 72.2 %، بينما بلغت 100% للمكفوفين، بينما نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المهنية61 %.