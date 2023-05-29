نشوب حريق في مبنى بمدينة 15 مايو.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء

نشب حريق ضخم في مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أنَّ الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمّ فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل ويكافح رجال الإطفاء لإخماده.