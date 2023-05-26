المفتي لقناة الناس: المقتدر ولم يحصل على تأشيرة للحج لا إثم عليه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فتوى الحج تغيرت عن العصور القديمة، وأصبح اتباع الإجراءات التي تفرضها الدولة المنظمة أمر مهم، وهذا الأمر مرتبط بمسألة الاستطاعة، ولم يستطع الذهاب بسبب هذه التأشيرة وغيرها من الضوابط التنظيمية ليس عليه إثم أو معصية.

لا حرج على من لم يستطع الحج

أوضح «علام» خلال تقديمه برنامج «فتوى لها حكاية» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «من استطاع الحج يجب أن تتوافر معه عدة أمور منها التأشيرة والمال والانتقال والصحة البدنية، وتطور ذلك مع تطور المجتمعات، وغيّر العلماء الفتوى وجعلوا هذه المفردات من قضية الاستطاعة، ولاحرج على من لم يستطع وليس عليه إثم أو معصية إن لم يذهب للحج ولو كان قادرا ماديا وجسمانيا».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.