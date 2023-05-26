أمين الفتوى لـ قناة الناس: الهوية الدينية المصرية تتسم بالرحمة والألفة والمحبة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن سمات التدين المصري، أو سمات الهوية المصرية الدينية، بها العديد من التفاصيل، مثل الرحمة والألفة والمحبة.

الرحمة والألفة والودودية

وتابع «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «إسلامنا بالمصري» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، «الهوية المصرية تتسم بالرحمة والألفة والودودية والتدين والمحبة والابتكار، وفقا لعلم الاجتماع، وجاءت في وقت زاد فيه المزاجية والتشكك والمظلومية والإحباط والحساسية والعشوائية».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.