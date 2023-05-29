أمين الفتوى يكشف عبر «قناة الناس» حكم أخذ الدية وكيفية تقسيمها على الورثة

علق الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم أخذ الدية في القتل الخطأ وكيفية تقسيمها على الورثة، موضحًا: «مادام الحدث خطأ يكون للمتوفى دية القتل الخطأ ويجوز التصالح على أمر الدية ويجوز أن نخفض قيمة الدية».

يجوز التصالح بأي صورة من الصور بشرط

وأضاف «فخر»، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه يجوز التصالح بأي صورة من الصور مادام القتل خطأ وان القاتل لم يتعمد القتل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ندعو جميع الناس إلى التصالح وأن نعلم الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الضحية جاءها أمر الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها، ومن ثم، فإن التصالح أمر حسن».

وأكد: «وعندما نتصالح وندعو الناس إلى التصالح يعوضنا الله خيرا، وعندما نحصل على الدية فإنها تقسم ذات القسمة الشرعية للميراث، فلو أن للمقتول زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن ولأولاده الباقين بعد هذا الثمن مثل حظ الأنثيين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.