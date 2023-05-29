خالد الجندي: دخول الجنة أجمل هدية لأي إنسان.. أكثروا من الصلاة على النبي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أجمل هدية للإنسان هي أن يدخل الجنة، موضحًا: «في ناس هيدخلوا الجنة بس قلبها مليان حسرة، لأنه كان يقدر يعلى أكتر من كده في الجنة».

درجات الجنة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن الدرجة تبعد عن الدرجة الأخرى في الجنة بمسافة قد توازي المسافة بين الأرض والنجوم، متابعًا: «عندما تدخل الجنة ستجد من هم أعلى بكثير في الدرجات، وهو ما يجعلك تتحسر وتقول يا ليتني زودت في الطاعات».

نصيحة ثمينة للمشاهدين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنَّةَ لما يرَوْن من الثَّوابِ»، ناصحا المشاهدين بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى هذا الحديث البيهقي في شعب الإيمان، وورد الحديث في سنن النسائي.