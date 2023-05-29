أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. 14 طالبا حصلوا على 100%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح 80.4%، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مقدما التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية.

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وجاءت أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، والذين حصل كل طالب منهم على 280 درجة بنسبة 100%، كالتالي:

- المركز الأول منة محمد الحسيني.

- الأول مكرر جنة علي حسن.

- الأول مكرر فيرينا يوسف بشري.

- الأول مكرر مروان عبد القادر عطية.

- الأول مكرر روان رمضان إبراهيم.

- الأول مكرر مريم أيمن سمير.

- الأول مكرر زينب أحمد عبد اللطيف.

- الأول مكرر ملك محمود حسن.

- الأول مكرر هايسل وليد مصطفى.

- الأول مكرر يوسف سيد جمعة.

- الأول مكرر هاجر محمد وفد سويسي.

- الأول مكرر يوسف جلال محمد.

- الأول مكرر منار منتصر أحمد.

- الأول مكرر مي محمد عوض.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

وكان محافظ البحر الأحمر قال إن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بلغت 80.4%، موضحا أنه يمكن معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس هـنـا.