مايو شهر امتحانات الابتدائية والإعدادية.. والاستعداد لماراثون الثانوية العامة

«أمتى شهر مايو يخلص، احنا عاوزين نقبض، رأس السنة هنحتفل به آخر مايو» عبارات رددها الأشخاص نظرا لشعورهم بطول شهر مايو، خاصة بعد مرور الكثير من الأحداث خلاله، بداية من شهر رمضان الكريم مرورا بعيد الأضحى، ودخولا في الامتحانات التي تعد من أبرز الأحداث التي شهدها الشهر.

امتحانات دراسية من مختلف المراحل العمرية تمت في شهر مايو، بداية من المرحلة الابتدائية وصولا للجامعية، كما أن الشهر شهد العديد من حفلات التخرج لطلاب الجامعات المصرية احتفالا بانتهاء فترتهم الدراسية.

امتحانات في شهر مايو

في 6 مايو، انطلقت امتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي في مختلف محافظات الجمهورية، واستمر حتى 10 مايو، بحسب ما أصدرته وزارة التربية والتعليم، كما بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي عام في 11 مايو، بدأت واستمرت حتى 15 مايو.

وشهد مايو أيضا انطلاق امتحانات المرحلة الإعدادية، في الأسبوعين الثاني والثالث، لامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي الفني والعام، وفي 18 من الشهر نفسه انطلقت امتحانات الشهادة الإعداية في مختلف المحافظات، والتي استمرت حتى 25 من الشهر في عددٍ آخر من المحافظات، بحسب الجداول المعلنة في كل محافظة على حدة.

امتحانات الثانوية العامة

ويستعد طلاب الثانوية العامة في شهر مايو أيضا لامتحانات الثانوية التي يعتبرها الأغلبة بمثابة تحديد المصير، والتي تنطلق في يوم 12 يونيه المقبل وحتى 1 يوليو المقبل في جميع المحافظات، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الأمر الذي يجعل القلق يسيطر على الطلاب وأسرهم.

في هذا الشأن، قال مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ شهر مايو يعد من أصعب شهور السنة، نظرا لأن أغلب الامتحانات لجميع المراحل تنطلق خلال هذا الشهر، بداية من المرحلة الإبتدائية والشهادة الإعدادية مرورا بصفوف النقل في المرحلة الثانوية، وكذلك امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضاف الخبير التربوي، أنّ من ضمن الأسباب التي جعل شهر مايو أصعب الشهور الميلادية، هو مرور أغلب الأسر بحالة ضغط كبير، نظرا للمصاريف الدراسية التي ينفقها الطلاب أيام الأمتحانات، إلى جانب الغضوط النفسية التي يتعرض لها الطالب وأسرته من أجل أداء الامتحانات بشكل جيد، والحصول على درجات عالية.