رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في عدة محافظات، بينها بورسعيد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء والبحيرة، بينما أكدت محافظات أخرى ظهور النتيجة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات بالاسم رقم الجلوس، والتي ظهرت بها من خلال الروابط التي أتاحتها مديريات التربية والتعليم، كالتالي:

- نتيجة الشهادة الإعاددية 2023 محافظة بورسعيد من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعادية 2023 محافظة شمال سيناء من هنـــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كما تقدم «الوطن» لمتابعيها رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة فور إعلانها واعتمادها من محافظ كل إقليم، كالتالي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 معرفة نتائجهم فور اعتمادها من محافظ الإقليم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بكل محافظة، وكتابة الاسم رباعي أو رقم الجلوس، لتظهر نتيجة المواد الرئيسية والفرعية.