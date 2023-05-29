«القاهرة الإخبارية»: تحذيرات روسية بتعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها قبل قليل، بأن روسيا حذرت من أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، لن يعمل بعد الآن، في حالة عدم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو، من أجل تذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

لافروف: الاتفاق لم يتحقق مطلقاً

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تصريحات له من العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين، إنه «إذا بقى كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقاً من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل».

ويتطلب الاتفاق، الذي تم إبرامه في يوليو 2022، من الأمم المتحدة أن تساعد روسيا على أن تذلل أي عقبة تواجه صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات، مضيفًا أن «ذلك الاتفاق لم يتحقق مطلقاً».

وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا، في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا، عبر البحر الأسود، بعد اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في فبراير 2022.

موسكو: 3% من الحبوب وصلت وجهتها

وقال «لافروف» إنه لم يصل للدول الأكثر فقراً في العالم، سوى أقل من ثلاثة في المئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها، بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

ووافقت موسكو، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، لمدة شهرين آخرين، حتى 17 يوليو المقبل، لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم، لتعزيز مصالحها الخاصة.