محمد عبدالرحمن يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم البعبع: جايلك يا سقا

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم البعبع للفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

عبدالرحمن: الخيل والليل والألعاب تعرفني

ونشر محمد عبدالرحمن مجموعة صور من الفيلم وعلق عليها قائلا: «الخيل والليل والألعاب تعرفني جايلك يا سقا، البعبع فيلم عيد الأضحى يا رب يعجبكوا».

فيلم البعبع

فيلم البعبع من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بجميع دور العرض، بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف إيهاب بليبل.