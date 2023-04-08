مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. محمد عبدالرحمن يقرر الهرب ويكتشف مفاجأة

تستمر لي لي التي تجسد شخصيتها الفنانة إلهام وجدي، في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2، في التدريبات بالنادي وتقوم بتدريب الأطفال على رياضة الكيك بوكس لكي يواجهوا أي خطر يتعرضون له.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2

كما يقرر الدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن، الذهاب إلى مكتب سفريات للحجز له ولعائلته تأشيرة خارج مصر للهروب من القاتل يوسف وحماية عائلته، ويقنع زوجته وأولاده بالسفر يومين فقط.

يذهب سهام، في أحداث الحلقة الـ2 من مسلسل كشف مستعجل، لحضور قراءة فاتحة اخته على العريس الجديد، ليكتشف أن العريس هو القاتل المأجور الذي يهدده يوسف.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تختلف مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية وفق كل قناة يعرض بها.

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، وتدور العديد من الاحداث وتقع الكثير من الألغاز على مدار حلقات المسلسل الذي يتكون من خمسة عشر حلقة.