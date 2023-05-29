محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي المحافظة اهتماما كبيرا بإنشاء مشروعات قومية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة يوليان محافظة كفر الشيخ اهتماما كبيرا، فقد شهدت المحافظة العديد من المشروعات القومية، منها مزرعة بركة غليون، ومحطة كهرباء البرلس، ومصنعي الرمال السوداء، ومتحف كفر الشيخ، وقريبا افتتاح مركز الأورام، مشيداً بالتعاون الكبير بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات المختلفة.

فعاليات المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ

وأشاد محافظ كفر الشيخ، في بيان، بكل الفعاليات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وذلك من خلال العديد من القرى من فعاليات وورش عمل لتعليم عدد من الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحملات طرق الأبواب واستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات والفتيات وذوي الهمم.

مشروعات متنوعة لحياة كريمة بكفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت أعمال تطوير في كافة القطاعات بكافة مراكز المحافظة، إضافة لمبادرة حياة كريمة لتطوير 18 قرية و187 تابعا، بإقامة كافة المشروعات الخدمية في 12 قطاعا، إضافة لما تشهده مدينة كفر الشيخ من إقامة وحدات سكنية من خلال التجمعين السكنيين غرب وشرق المدينة، ويضمان 142 برجا سكنيا، تحتوي على 13 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أنه جار ربط المشروعين بشبكة طرق ومحاور رئيسية، وربطهما بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لتوفير الخدمات الأساسية بالمجمعين السكنيين، لتحسين جودة الحياة بهما، وما يضمه المجمعين السكنيين من مواقع إدارية ووحدة صحية ومسجد وغيرها من الخدمات.

يأتي ذلك إضافة لإقامة المنطقة اللوجستية الجديدة، ومول ومركز التنمية الشبابية وحمام أولمبي بالقرب من جامعة كفر الشيخ، ومسار العائلة المقدسة والمجمع السكني شرق المدينة، موضحا أنه جار إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا، وآخر على مزلقان محور سعد زغلول، وتم الانتهاء من كوبريين معدنيين، لحل مشكلة التكدس المروري ناحية المدخل الشرقي للمدينة.

استعدادات قصوى بمصيف بلطيم

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم تطوير مصيف بلطيم، من صرف صحي ورصف، وإقامة المجمعات التجارية، وتطوير المشايات والحمامات على الشاطئ، وتوسعة الطرق والرصف بالإنترلوك للميادين، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، وأعمال الرصف بشواطئ الزهراء والنرجس والأمل.

كما تشهد منطقة كورنيش مصيف بلطيم عملية تنظيف الشواطئ وتسوية الرمال وتمهيدها وإقامة مشايات للتسهيل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، إضافة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بداية من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعدادا لبدء أعمال الرصف بالمنطقة، وتطوير الميادين وتجديد الطوب الفرعوني وزراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمقر الجامعة.