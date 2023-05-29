سمير صبري: مشروعات البنية التحتية رفعت مصر 30 مرتبة عالميا في كفاءة النقل

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الواقع الداخلي المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد طفرة في البنية التحتية ومجال الطرق والمواصلات، رفعت مصر 30 مرتبة عالميا ووصلت للمرتبة 28 عالميا في كفاءة النقل والمواصلات.

التجارة تحتاج للمواني

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار والتجارة يحتاجان للمواني، ومصر أقامت مواني حديثة وذكية، ولديها وفرة في الطاقة والغاز بسبب الاستكشافات الجديدة التي تمت بقرار سياسي.

الاستثمار المحلي والأجنبي قطاع خاص

وأكد، أن الاستثمار المحلي والأجنبي استثمار خاص، ينفذه القطاع الخاص، وليس الدولة، مشددًا على أهمية تشجيعه ودراسة حالته، ولفت إلى أن للاستثمار شقان محلي وأجنبي، وناقش الحوار الوطني على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي، على مدار 6 ساعات، وبخاصة أن مصر من المفترض أن تكون الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.